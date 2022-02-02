Турция возрождает ГУАМ для снижения роли РФ на постсоветском пространстве

Анкара готова сыграть свою роль в деэскалации отношений Москвы и Киева, заявил на прошлой неделе турецкий президент Реджеп Эрдоган и пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского к себе в гости «уладить разногласия».