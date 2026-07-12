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Врачи скорой помощи начнут работать по новому стандарту с сентября

Врачи скорой помощи начнут работать по новому стандарту с сентября

Новый профессиональный стандарт для врачей скорой помощи, расширяющий их компетенции при чрезвычайных ситуациях, вступает в силу 1 сентября, сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

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