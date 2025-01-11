Ущерб «Роснано» от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд

АН

Алексей Наседкин

И как всегда нет виновников, кто допустил появление этого урода Роснано, с потрясающей щедростью финансировал повальные хищения там. Это же в открытую, в наглую действовала липовая фирмочка. И опять же в дураках народ-терпило, но не те, кто такое устроил.