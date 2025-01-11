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Ущерб «Роснано» от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд

Ущерб «Роснано» от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд

Примерный ущерб в «Роснано», который компания понесла из-за недобросовестных финансовых операций, превысил 200 млрд рублей.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
И как всегда нет виновников, кто допустил появление этого урода Роснано, с потрясающей щедростью финансировал повальные хищения там. Это же в открытую, в наглую действовала липовая фирмочка. И опять же в дураках народ-терпило, но не те, кто такое устроил.
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18 час.
EH
Elshad Hasanov
Чубика нет в том списке??? Или запрещено его &quot;святое&quot; имя склонять.
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17 час.

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