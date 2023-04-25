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Концерт Алексея Воробьёва в клубе «16 тонн»

Концерт Алексея Воробьёва в клубе «16 тонн»

Алексей Воробьёв — обладатель множества талантов. Актёр, мультиинструменталист, автор песен и певец, он блистает и на экране, сыграв десятки ролей в отечественных и иностранных фильмах и сериалах, и покоряет концертные площадки своими хитами.

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