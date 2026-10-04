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Газета.ру

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Археологи нашли клад с двумя шведскими уникальными монетами

Археологи нашли клад с двумя шведскими уникальными монетами

Археологи обнаружили в Тиверском городке Ленинградской области клад серебряных украшений весом более 2 кг, в нем были две шведские монеты, которых теперь известно всего четыре на весь мир.

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