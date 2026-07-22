НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Үзгәрешләр: Герой-Анага – җир, инвалид баласы булган күп балалыларга – озайтылган ташлама

Үзгәрешләр: Герой-Анага – җир, инвалид баласы булган күп балалыларга – озайтылган ташлама

Татарстанда Герой-Аналар бушлай җир биләмәсенә гариза яза тора ала, ә сәламәтлек мөмкинлекләре чикле, зәгыйфь баласы булган һәм аңа 18 яшь тулгач, ташламалары югалуына борчылган күп балалы гаиләләр җиңел сулап куя ала: ташламалар озайтыла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии