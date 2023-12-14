Жозе оказался Михаилом: Задержанный в Норвегии "бразилец" заявил, что он русский

Подозреваемый в шпионаже в Норвегии "бразилец" Жозе оказался Михаилом.По данным издания VG, исследователь из норвежского университета Тромсё, задержанный в октябре прошлого года по подозрению в шпионаже и заявивший, что он бразилец, признался, что на самом деле он русский.