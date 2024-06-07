Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал правящую американскую элиту о том, что концентрация её внимания на внешнем контуре и недостаточное внимание к проблемам внутри страны, обернётся для США острым политическим кризисом, масштаб которого больше не позволит Штатам играть роль гегемона на мировой арене.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
это так.
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14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Слишком оптимистичный и преждевременный прогноз - Трамп пока еще не президент и даже если им станет, то вряд ли &quot;теневое/глубинное государство&quot;, что фактически рулит Америкой, согласится менять свои глобально-грандиозные планы, да и сам Трамп в их планы, скорее всего, не входит...
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14 час.
владимир рябченко
ВВП правильно сказал... Бидон самый удобный для нас през... Всё сам угробит... или уже угробил!!! Хуже преза США похоже не знали
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6 час.

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