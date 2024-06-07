Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

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Леонид Ла Рошель

Слишком оптимистичный и преждевременный прогноз - Трамп пока еще не президент и даже если им станет, то вряд ли "теневое/глубинное государство", что фактически рулит Америкой, согласится менять свои глобально-грандиозные планы, да и сам Трамп в их планы, скорее всего, не входит...