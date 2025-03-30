В Петербурге начнут разрабатывать приборы для морских дронов

Есть мнение, что компанию создали для работы с определенными контрактами Владелец петербургской компании «Еврус» учредил фирму по обеспечению электроникой морских беспилотников «Морские беспилотные системы».
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