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Петербургский дневник

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В Петербурге начнут разрабатывать приборы для морских дронов

В Петербурге начнут разрабатывать приборы для морских дронов

Есть мнение, что компанию создали для работы с определенными контрактами Владелец петербургской компании «Еврус» учредил фирму по обеспечению электроникой морских беспилотников «Морские беспилотные системы».

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