БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тактическая медицина 10 лет в РФ. Проблемы адаптации TCCC 1.0: трудности перевода

Тактическая медицина 10 лет в РФ. Проблемы адаптации TCCC 1.0: трудности перевода

Вступление Языковый барьер и ограниченный доступ к информации часто являются препятствием к прогрессу, но так ли это на самом деле применительно к военной медицине РФ?В статье проводится анализ адаптации руководства Tactical Сombat Сasualty Сare (ТССС) – США, в России и трансформация его в такое явление как тактическая медицина РФ.

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