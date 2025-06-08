Экс-премьер Степашин: в 90-е в России считали, что Украина никуда не денется

В 1990-е власти России недооценили Украину, что привело к серьезной ошибке. Все думали, что республика никуда не денется, признался бывший российский премьер-министр Сергей Степашин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
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