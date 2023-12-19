Председатель комиссии Общественной палаты Нижегородской области по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, декан факультета социальных наук ННГУ им.
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