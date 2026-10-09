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Курские новости

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Курянка перевела аферистам более 730 тысяч рублей за иномарку

Курянка перевела аферистам более 730 тысяч рублей за иномарку

Курянка перевела мошенникам более 730 тысяч рублей, пытаясь купить автомобиль за границей. После требования доплатить еще 600 тысяч заподозрила аферу и обратилась в полицию.

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