Вечерняя Москва

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Бывший глава ЦРУ назвал причины вмешательства США в конфликт на Украине

Бывший глава ЦРУ назвал причины вмешательства США в конфликт на Украине

Целью участия Соединенных Штатов в украинском конфликте является закрепление за собой позиции «ведущей мировой сверхдержавы», заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) генерал Дэвид Петреус в интервью телеканалу Fox News.

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