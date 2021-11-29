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Мозговой имплант перевел мысли парализованного человека в текст с точностью 94%

Мозговой имплант перевел мысли парализованного человека в текст с точностью 94%

В эксперименте парализованный мужчина водил воображаемой авторучкой по воображаемой бумаге. Мужчина, парализованный ниже шеи из-за травмы спинного мозга, которую он получил в 2007 году, смог передать свои мысли благодаря системе мозговых имплантатов, переводящих его воображаемый почерк в реальный текст Устройство – часть давнего исследовательского сотрудничества под названием BrainGate – представляет собой интерфейс мозг-компьютер (BCI), который использует искусственный интеллект (AI) для интерпретации сигналов нейронной активности, генерируемых во время мыслительной деятельности.

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