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Трамп прекращает иностранную помощь: начало конца конфликта на Украине?

Трамп прекращает иностранную помощь: начало конца конфликта на Украине?

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила иностранную помощь, включая проекты на Украине, что, по мнению украинской журналистки Дианы Панченко, может сигнализировать о скором завершении конфликта.

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