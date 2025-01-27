Трамп прекращает иностранную помощь: начало конца конфликта на Украине?

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила иностранную помощь, включая проекты на Украине, что, по мнению украинской журналистки Дианы Панченко, может сигнализировать о скором завершении конфликта.
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