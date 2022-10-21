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«Динамо» — лидер по домашней посещаемости в РПЛ среди московских клубов. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й

Московское «Динамо» лидирует по посещаемости в Мир РПЛ среди московских клубов в текущем сезоне. За 7 матчей на «ВТБ Арене» в среднем побывало 17 433 зрителя, заполняемость составила 67,8%.

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