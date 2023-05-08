Победители во 2й Мировой глазами нынешнего украинца – эсэсовцы

Нацист с эмблемой дивизии SS "Das Reich" стреляет сбоку в рядового бойца Красной Армии – так видят "День перемоги у Другiй свiтовiй вiйни" в Киеве, где развешены вот такие вот плакаты.
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