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Победители во 2й Мировой глазами нынешнего украинца – эсэсовцы

Победители во 2й Мировой глазами нынешнего украинца – эсэсовцы

Нацист с эмблемой дивизии SS "Das Reich" стреляет сбоку в рядового бойца Красной Армии – так видят "День перемоги у Другiй свiтовiй вiйни" в Киеве, где развешены вот такие вот плакаты.

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