Генерал Браун: Пентагон не верит, что армия России летом пойдет в крупное наступление

Председателем Комитета начальников штабов, Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном, сделано специальное заявление о том, что наступление российской армии, американские военные считают маловероятным.
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