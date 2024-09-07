От жителей Владимира принимают заявки на ремонт дворов в 2025 году

В городском Управлении ЖКХ заявляют, что проект двора можно набросать на тетрадном листке.Заявки от собственников квартир в многоэтажных домах Владимира начнут принимать 9 сентября в городском Управлении ЖКХ на улице Горького.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии