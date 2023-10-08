Эвакуация россиян из Палестины пока не рассматривается

Эвакуировать граждан России из Палестины возможно, но пока такой шаг не рассматривается. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.
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