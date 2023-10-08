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Эвакуация россиян из Палестины пока не рассматривается

Эвакуация россиян из Палестины пока не рассматривается

Эвакуировать граждан России из Палестины возможно, но пока такой шаг не рассматривается. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

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