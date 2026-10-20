Уже 24 октября на «Кургане» трудовые коллективы Карелии выйдут на старт второго этапа Спартакиады! Впереди — 3 километра по пересечённой местности и 17 препятствий! Публикуем программу соревнований! Сохраняйте, изучайте и передавайте своим командам.
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