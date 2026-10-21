Подразделение ПВО группировки войск «Днепр» 58-й общевойсковой армии уничтожило семь БПЛА Вооружённых сил Украины, что позволило мотострелковому полку успешно занять укрепления противника на Запорожском направлении.
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