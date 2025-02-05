Политика как он...
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Политика как она есть

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Обвинение Маска в технофашизме объяснили

Обвинение Маска в технофашизме объяснили

Левые политики и СМИ клеймят фашистами всех своих противников. Так объяснил обвинение американского миллиардера Илона Маска в технофашизме российский политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов в интервью «Ленте.

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