Обвинение Маска в технофашизме объяснили

Левые политики и СМИ клеймят фашистами всех своих противников. Так объяснил обвинение американского миллиардера Илона Маска в технофашизме российский политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов в интервью «Ленте.
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