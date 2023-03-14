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Певица Жасмин призналась, что обманула членов жюри шоу "Маска"

Певица Жасмин призналась, что обманула членов жюри шоу "Маска"

Певица Жасмин в беседе с kp.ru призналась, что несколько раз обманула членов жюри на шоу "Маска". "Мне пришлось сказать неправду, когда Валерия напрямую спросила, не встречались ли мы на дне рождения доченьки Филиппа [Киркорова] Аллы-Виктории.

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