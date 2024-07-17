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  • Александр Пятнистый
    отчего же не поставлять то? надо только цену увеличивать как нам, но не в 2, а в 20 раз.Прибалтика дорого...
  • Юрий Зубрин
    Готовы вылизать ЖОПУ любому ,лишь бы получить милостливое разрешение засунуть свою ХАРЮ в кормушку и жрать взахлёб....Борьба за милость...
  • Silver Kont
    А херли приебалтам поставлять дешёвую электроэнергию, когда для россиян цены на неё повышают два раза в год?Прибалтика дорого...

Мы равны, но есть равнее: как США подводят мир к глобальной войне

Мы равны, но есть равнее: как США подводят мир к глобальной войне

У Москвы есть понимание, как нормализовать международную обстановку, иначе США поставят под ружье всю Европу и не только — об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 16 июля в Совете Безопасности ООН.

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