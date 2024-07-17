Мы равны, но есть равнее: как США подводят мир к глобальной войне

У Москвы есть понимание, как нормализовать международную обстановку, иначе США поставят под ружье всю Европу и не только — об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 16 июля в Совете Безопасности ООН.
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