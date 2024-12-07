"LOVEров": американки захотели замуж за Сергея Лаврова после интервью Такеру Карлсону

Судя по реакции жительниц США в соцсетях, глава МИД России произвел на них сильное впечатление.После просмотра интервью главы МИД России Сергея Лаврова, которое он дал журналисту Такеру Карлсону, американки начали интересоваться его семейным положением, женат ли дипломат.