"LOVEров": американки захотели замуж за Сергея Лаврова после интервью Такеру Карлсону

Судя по реакции жительниц США в соцсетях, глава МИД России произвел на них сильное впечатление.После просмотра интервью главы МИД России Сергея Лаврова, которое он дал журналисту Такеру Карлсону, американки начали интересоваться его семейным положением, женат ли дипломат.
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