В городе Курахово противник несёт тяжёлые потери в живой силе и технике. Позиции ВСУ выжигают не только ствольная артиллерия и БПЛА, но и тяжёлые РСЗО «Ураган» 238 артиллерийской бригады 8 гвардейской армии ЮВО.