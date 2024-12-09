В городе Курахово противник несёт тяжёлые потери в живой силе и технике. Позиции ВСУ выжигают не только ствольная артиллерия и БПЛА, но и тяжёлые РСЗО «Ураган» 238 артиллерийской бригады 8 гвардейской армии ЮВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии