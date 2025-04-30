Канадский птицевод отсидел два дня в заключении, отстаивая свои права

Птицевод выращивающих кур-несушек, заключен под стражу заключен после того, как пропустил заседание суда по поводу разрешенного к содержанию количества кур по системе квот в канадской провинции Альберта, 30 апреля сообщило издание The Western producer.
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