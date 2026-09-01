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Регионы России

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Российские войска взяли под контроль Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области

Российские военнослужащие взяли под контроль два населённых пункта — Новопавловку и Червоную Криницу — в Запорожской области.

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