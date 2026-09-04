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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агентство по обеспечению честности в теннисе проверяет вечеринку букмекера, на которую пришли Мирра Андреева, Соболенко, Гауфф и другие топ-игроки

По данным журналиста Бена Ротенберга, Агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) проверяет одну из вечеринок, которая прошла перед US Open.

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