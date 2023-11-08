Чемпионка Игр Журова: Костомаров может быть прекрасным тренером

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призналась, что не сомневалась в том, что чемпион Олимпиады в танцах на льду Роман Костомаров не сдастся после перенесенных операций по ампутации конечностей.
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