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Чемпионка Игр Журова: Костомаров может быть прекрасным тренером

Чемпионка Игр Журова: Костомаров может быть прекрасным тренером

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призналась, что не сомневалась в том, что чемпион Олимпиады в танцах на льду Роман Костомаров не сдастся после перенесенных операций по ампутации конечностей.

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