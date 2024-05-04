Володин предложил призвать в ряды ВСУ Байдена и Зеленского

Политик оценил новые критерии к подлежащим мобилизации на Украине. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение украинских властей призывать в армию больных ВИЧ, раком и людей с легкими психическими расстройствами.
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