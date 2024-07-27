"Реакция будет соответствующей": МИД Израиля после удара по Голанам заявил о близости войны с "Хезболлой"

Израиль приблизился к полномасштабной войне с шиитским движением "Хезболла" и Ливаном. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац после обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в субботу, 27 июля.
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