«Покровские ворота» в театре «Русская песня»: трепетный гимн Москве и искреннее признание в любви к людям!

Театр «Русская песня» продолжает радовать спектаклями, поставленными и воплощёнными в синергии лучших национальных традиций и самых современных инновационных достижений сценического искусства: парад премьер продолжил ностальгический музыкальный спектакль «Покровские ворота», приуроченный сразу к двум юбилеям – столетию выдающегося драматурга Леонида Зорина и пятидесятилетию легендарного одноимённого фильма Михаила Козакова.
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