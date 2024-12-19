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«Покровские ворота» в театре «Русская песня»: трепетный гимн Москве и искреннее признание в любви к людям!

«Покровские ворота» в театре «Русская песня»: трепетный гимн Москве и искреннее признание в любви к людям!

Театр «Русская песня» продолжает радовать спектаклями, поставленными и воплощёнными в синергии лучших национальных традиций и самых современных инновационных достижений сценического искусства: парад премьер продолжил ностальгический музыкальный спектакль «Покровские ворота», приуроченный сразу к двум юбилеям – столетию выдающегося драматурга Леонида Зорина и пятидесятилетию легендарного одноимённого фильма Михаила Козакова.

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