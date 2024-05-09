Поздравления к празднику стартовали

Одними из первых поздравили наших ветеранов морские пехотинцы прямо с передовой. С легендарным знаменем Победы они нанесли огневое поражение по пункту временной дислокации противника на правом берегу Днепра.
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