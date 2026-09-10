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ЭХО РАЙОНА

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Театральный педагог познакомит жителей Рязанского с творчеством известных российских бардов

В пятницу, 11 сентября в библиотеке №115 состоится лекция «Образ Москвы в бардовской песне» в рамках празднования Дня города Москвы.

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