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Крымская газета

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Завтра Крым накроют дожди

Завтра Крым накроют дожди

В связи с выходом южного циклона 22 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, ночью 23 декабря в горах с мокрым снегом, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.

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