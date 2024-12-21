Завтра Крым накроют дожди

В связи с выходом южного циклона 22 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, ночью 23 декабря в горах с мокрым снегом, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.
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