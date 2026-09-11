Жесть в Индии

По предварительной версии, у автоцистерны с 20 тоннами бензина отказали тормоза. Погибли 11 человек, еще 7 получили тяжелые травмы и ожоги.
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