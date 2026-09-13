"Каково ребёнку жить с позорницей?": Выходка мамы-блогера приобрела неожиданный поворот

Автор: Александр Тагиров В социальных сетях появился новый формат родительского "геройства": прийти на школьную линейку 1 сентября в таком наряде, чтобы отвалились челюсти у всех, кто там собрался.
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По-моему, слово ,,блогер" у нас стало ругательным . Это уже синоним слов ,,бездельник" и ,,паразит"...
Бедные дети...
Ха, как лихо на замоташек перевели стрелки. А по-существу верно. Не только на замоташек надо переводить, ещё и на целителей разных, на всех инфо-цыган разных, на всю плесень , пытающуюся заработать и , что интересно, зарабатывающих на глупости людей. Как бороться? Пока вижу самый надёжный способ - -налог 90% от доходов. Сокрытие дохода и неуплата налога - тюрьма до 15-20 лет или даже расстрел. Ведь госпреступление. И мораторий на расстрел для таких преступлений отменить. Кажется так бандита Аль -Капоне убрали в США. А мы почему не можем? Адвокаты и судьи не согласны? Так их тоже по этим же статьям шерстить. Не за взятки. А именно за неуплату налога. Кто за? Нажимай палец вверх. А кто палец вниз - поясните, пожалуйста, почему так нельзя. Интересно послушать - почитать будет.