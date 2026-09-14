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Соглашение Ирана и Омана, госмониторинг цен и мужское бесплодие

Соглашение Ирана и Омана, госмониторинг цен и мужское бесплодие

- В Лондоне установили скульптуру сильной и независимой женщины; - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи: достижение Ираном соглашения с Оманом по маршруту движения через Ормузский пролив не означает его автоматического открытия для навигации; - Врачи назвали причины мужского бесплодия; - Минпромторг РФ предложил распространить госмониторинг цен на 24 вида продуктов; - Дизайнер Артемий Лебедев посоветовал мужчинам расставаться с партнёршами по СМС.

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