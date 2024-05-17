СЕГОДНЯ В БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СЕМЬИ.

Поздравляем всех работников С Днём семьи! Пусть семья будет крепкой, любовь - вечной, а верность - взаимной!ВСЕГДА ВМЕСТЕОколо десяти лет трудится в Бобруйском лесхозе многодетная мать Бабицкая Мария Валерьевна, инженер по охране и защите леса .