Спецработники заменили 50 запорных устройств на газопроводах в ТиНАО

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили замену 50 запорных устройств на газопроводах в Троицком и Новомосковском административных округах (ТИНАО), что позволит обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение жителей этих районов.
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