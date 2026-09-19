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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркос Найт пропустит игру с «Игокеа» из-за небольшой травмы

Защитник Маркос Найт провел 19,1 минуты на площадке в победном матче с ЦСКА, набрав 9 очков, 4 передачи при 6 потерях и 3 подбора.

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