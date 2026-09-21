Популярная растительная добавка «от нервов» вызвала повреждение мозга у мамы двоих детей

Такие растительные добавки продают без рецепта на маркетплейсах. Казалось бы, что может сделать безобидная травка? Но для этой женщины последствия оказались чудовищными.
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