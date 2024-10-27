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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин довел до 8 серию игр с очками со старта сезона – передача в матче с «Анахаймом». У него 6+9 на отрезке

Форвард «Рейнджерс» отметился результативной передачей в игре с «Анахаймом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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