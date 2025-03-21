Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид жильцов
    Кресты пустые стоят- выдать им .Таджики требуют в...
  • Юрий Николаев
    Этот Колесников отмороженный либераст. Не понятно, почему он до сих пор ещё в Кремлёвском пуле?Как и когда Росси...
  • Владимир Моргунов
    ЧЛЕНСТВО В НАТО ЭТО СТАТЬЯ № 5, ВОТ ЗАЧЕМ НАРКОШЕ НАТО !!!!!!! КРЫША НУЖНА БАНДЮКУ !!!ГОТОВ РАБОТАТЬ НА УСЛОВИЯХ 50*5...Предсказанное Мед...

«Я еще никому ничего не обещал»: Зеленский дал понять Трампу, где он его видел

«Я еще никому ничего не обещал»: Зеленский дал понять Трампу, где он его видел

Дмитрий Родионов Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Иван Мезюхо Украина всегда поддерживала воздержание от ударов по энергетическим объектам любым оружием, заявил Владимир Зеленский, комментируя решение президента России Владимира Путина прекратить удары по объектам энергетики на 30 дней после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх