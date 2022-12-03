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«Откройте глаза и прочитайте»: Пригожин пресек домыслы CNN о деятельности русских в ЦАР

«Откройте глаза и прочитайте»: Пригожин пресек домыслы CNN о деятельности русских в ЦАР

Администрация президента США Джо Байдена внесла ЧВК «Вагнер» в список организаций, которые вызывают особую обеспокоенность в соответствии с Законом о международной религиозной свободе, «на основании ее действий в Центральноафриканской Республике».

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