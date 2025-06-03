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Выдал себя с головой: Зеленского, покупающего книгу «Убить тирана», охраняло два кордона телохранителей

Выдал себя с головой: Зеленского, покупающего книгу «Убить тирана», охраняло два кордона телохранителей

БлокнотРУ Фото стало символичным и завирусилось. Минувшим днём Сеть наводнили видео и фото Владимира Зеленского, который с женой вышел в Киев и заглянул на книжную выставку.

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