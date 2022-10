На презентации Connect 2022 анонсировали VR-шлем Quest Pro, в Сети опубликовали геймплейные кадры Need for Speed Unbound, Overwatch 2 продолжает разваливаться, для игры в Call of Duty: Modern Warfare II (2022) нужно будет привязать номер телефона, Volition поправит и улучшит Saints Row (2022) крупным апдейтом, леди Димитреску укоротили для режима «Наёмники» в .